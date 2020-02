Jim Carrey critiqué pour une blague sur Margot Robbie

Jim Carrey s'est retrouvé sous le feu des critiques pour avoir fait une blague de mauvais goût en affirmant que selon lui, Margot Robbie devrait son succès à son physique.

Les deux vedettes étaient invitées sur le plateau du Graham Norton Show ce vendredi quand l'acteur a voulu plaisanter sur l'ascension fulgurante de l'actrice de Once Upon A Time... In Hollywood.

«Je voulais te parler parce que tu es géniale et je suis très content pour toi. C'est incroyable que tu aies réussi à aller aussi loin avec des défauts physiques aussi flagrants. C'est du pur talent», a-t-il lancé à une Margot Robbie hilare. Mais les fans n'ont pas apprécié.

« Est-ce que Jim Carrey vient de dire à Margot Robbie qu'elle en est arrivée là grâce à son physique ? Je déteste ce gars pour être honnête », a pointé l'un deux sur Twitter pendant l'émission, tandis qu'un autre a salué le stoïcisme de l'actrice : « C'était honteux ! J'étais affligé mais Margot a géré cette idiot avec grâce et élégance ».

Aucun des deux acteurs n'a fait le moindre commentaire sur la polémique.