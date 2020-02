Le Canada prêt à évacuer ses ressortissants de Wuhan

Le Canada a annoncé dimanche soir avoir affrété un avion «prêt à partir» pour rapatrier ses ressortissants se trouvant dans la région de Wuhan en Chine et ayant demandé à être évacués en raison de l'épidémie de coronavirus.

L'appareil atterrira à Hanoï au Vietnam et «se rendra à Wuhan, où l'espace aérien est actuellement fermé, dès que nous aurons reçu l'autorisation du gouvernement chinois d'atterrir», a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

325 ressortissants canadiens ont demandé à être rapatriés de la région de Hubei, la province la plus touchée par l'épidémie, selon les autorités canadiennes.

Les Canadiens rapatriés subiront un «examen médical approfondi avant l'embarquement, pendant le vol et à leur arrivée» sur la base militaire de Trenton en Ontario.

Les rapatriés ainsi que leurs accompagnateurs et les membres de l'équipage demeureront sur la base pendant une période de 14 jours, la période d'incubation de la maladie.

Du personnel médical des forces armées canadiennes et des représentants du gouvernement sont en route pour Hanoï, «et en voie d'obtenir les visas nécessaires auprès du gouvernement chinois pour entrer à Wuhan», a précisé le ministère.

Plusieurs pays parmi lesquels les Etats-Unis et la France ont déjà procédé à des rapatriements de leurs ressortissants.

Le premier ministre Justin Trudeau avait nié vendredi que son gouvernement ait tardé à agir dans ce dossier ou que les relations tendues entre Ottawa et Pékin soient pour quelque chose dans ce retard.

Les relations entre Ottawa et Pékin sont en crise depuis l'arrestation en décembre 2018 à Vancouver de la directrice financière du géant chinois des télécoms Huawei, Meng Wanzhou, à la demande des États-Unis.

Lors d'une célébration du Nouvel an lunaire avec des Canadiens d'origine chinoise samedi, M. Trudeau a appelé ses concitoyens à serrer les coudes et à rejeter la discrimination et le racisme, dont se plaignent des membres de cette communauté depuis que l'épidémie de coronavirus a pris de l'ampleur.

Quatre cas de coronavirus ont pour le moment été recensés au Canada, où les autorités répètent que les risques de contracter la maladie dans le pays sont faibles.