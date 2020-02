Le Plaza McGill ferme après 40 ans

Le restaurant grec Plaza McGill, dans le Vieux-Montréal, a fermé ses portes le 24 décembre dernier après 40 ans de service.

Les trois frères et copropriétaires Angelos, Johnny et Tony Panaritis se sentent encore nostalgiques d’avoir vendu pour une dernière fois leur traditionnel hamburger steak dans leur grand local au coin des rues Notre-Dame et McGill.

Il faut dire qu’au fil des ans, l’endroit a connu tout un succès. Lors du passage du 24 Heures, en une heure d’entrevue, plus d’une dizaine de personnes se sont présentées à la porte, pour se faire accueillir par une affiche couverte de photos et de souvenirs, qui leur apprenait du même coup la fermeture définitive de l’établissement.

«On adore la chaleur et la gentillesse des Québécois, et on a voulu refléter cet élément dans le service à la clientèle. Il était important pour nous de garder ce contact pour que les gens se sentent chez eux à notre restaurant», a expliqué Angelos.

Bien des vedettes ont défilé sur les célèbres banquettes vertes du Plaza McGill. Sur les photos d’époque, on peut voir l’entraîneur de hockey Michel Bergeron, l’animateur Ron Fournier et même... le chanteur Lionel Richie!

Long voyage

Les trois frères Panaritis sont arrivés au Québec à la fin des années 1960 en espérant un meilleur sort pour leur famille.

Une fois au Québec, les trois hommes ont enfilé les emplois, travaillant même à l’hôtel Le Reine Elizabeth, avant de lancer leur restaurant. À travers les rénovations et les périodes plus creuses, ils ont bien tenu la barre, et construit un établissement à leur image.

«Ma mère nous disait toujours: celui qui reçoit est riche dans les poches, celui qui donne est riche dans le cœur, et c’est ce que nous voulions comme ambiance dans le restaurant», a résumé Angelos Panaritis.

Et maintenant? Après avoir travaillé de longues heures toutes ces années, de quoi rêvent-ils?

«Nous voulons bien faire un petit voyage de trois mois en Grèce, mais nous allons revenir, notre famille est ici maintenant!», envoie Angelos Panaritis, fier du travail accompli.