L’histoire du «Casanova de Montréal» en série balado

L’incroyable histoire de Sheldon Ludwick, alias «Le Casanova de Montréal», est l’objet d’une nouvelle série balado de QUB radio qui se dévore comme un captivant thriller policier. La journaliste Brigitte Noël et la réalisatrice Anne-Sophie Carpentier investiguent sur l’homme depuis près d’un an, et livrent à l’audio, en six épisodes, le résultat de leurs stupéfiantes découvertes.

Le «Journal de Montréal» exposait le 25 septembre dernier l’histoire aussi fascinante qu’inquiétante de Sheldon Ludwick, 62 ans, un homme d’affaires surnommé «le Casanova de Montréal».

Arrêté en juillet dernier, le natif de Côte-Saint-Luc est accusé de fraude et de fabrication et utilisation de faux documents. Il a plaidé non coupable. Son procès devrait avoir lieu en avril.

Cœur et affaires

Ludwick aurait floué plusieurs personnes (amoureuses, partenaires professionnels, clients, etc.) pour leur soutirer des sommes astronomiques. De mensonges en magouilles, aucune manigance n’aurait été à l’épreuve de notre Casanova, qui aurait «œuvré» tant dans le domaine du cœur que celui de la business.

«En ce moment, il aurait une blonde à Toronto, une autre à Montréal et une autre aux États-Unis», précise Brigitte Noël pour illustrer l’ampleur du charisme de Ludwick.

La journaliste membre de notre Bureau d’enquête s’intéresse à Sheldon Ludwick et à ses «activités» depuis avril dernier, après qu’un homme l’eut contactée par le biais du réseau social LinkedIn.

«Il m’a dit: "J’ai une histoire étourdissante à te présenter, un personnage qui a fait plein de manigances dans le West Island..." Quand j’ai rappelé ce monsieur-là, c’était une saga de toutes les couleurs! Ça partait dans toutes les directions», raconte Brigitte Noël en entrevue.

Cet interlocuteur qui voulait confier son récit à Brigitte Noël était l’époux d’une femme recrutée par Ludwick pour être son adjointe. D’abord inspirée par les missions que son nouveau patron lui disait poursuivre - l’aide aux enfants malades et aux personnes atteintes de dépendances, entre autres -, la dame en question a fini par se rendre compte que ces prétentions n’étaient possiblement que fumisteries.

Brigitte Noël et Anne-Sophie Carpentier ont alors ouvert l’enquête. En «tirant les fils», en déterrant des documents, en fouillant scrupuleusement les antécédents de Sheldon Ludwick, elles ont compris à quel point les présumées entourloupettes de leur sujet, et les dégâts qu’il aurait causés, étaient, effectivement, «étourdissants».

Leurs recherches les ont menées sur des pistes aussi loin qu’en Ontario, aux États-Unis et même au Pakistan. Roulant sa bosse un peu partout, l’accusé possédait des entreprises aux multiples tentacules, s’impliquait dans des organismes caritatifs, se disait «coach» de vie ou de dépendances, se spécialisait dans l’import-export de vêtements, et séduisait de nombreuses femmes. En amour, il aurait manipulé au moins sept conquêtes, et il continuerait «d’opérer» encore aujourd’hui.

Noël et Carpentier ont établi des liens entre les victimes présumées, dont plusieurs se connaissaient entre elles, «à cause de Sheldon Ludwick», précisent-elles. Même des experts consultés pour documenter le projet avaient entendu parler de cette figure tristement connue.

«Dans tous les aspects de sa vie, il y avait quelque chose à déterrer», résume Brigitte Noël.

«Il ne rend pas la monnaie de ce que les gens lui donnent ou lui prêtent. C’est quelqu’un qui a différents moyens de gagner sa vie, mais toujours à la limite de l’éthique, ou alors carrément illégal. Et il fait ça depuis 30 ou 40 ans. On se demande comment il fait pour avoir ce mode de vie là, aussi extravagant, et comment il réussit à le maintenir», dépeint Anne-Sophie Carpentier.

Balado bilingue

Particularité du balado «Le Casanova de Montréal»: les capsules peuvent être écoutées en deux formats, l’un complètement en français, et l’autre, bilingue, avec les témoignages anglophones dans leur version originale.

«Ça permet aux gens qui parlent très bien anglais d’avoir un accès direct aux intervenants et à leurs émotions, aux récits des protagonistes», note Anne-Sophie Carpentier, en indiquant que, dans les deux cas, la narration de Brigitte Noël est en français.

Brigitte Noël et Anne-Sophie Carpentier comptent continuer de suivre le près l’affaire du «Casanova de Montréal».

«La série va ouvrir la porte à plusieurs questionnements. Notre plan serait de rencontrer des experts, qui pourraient nous éclairer sur certains problèmes sociétaux, qui donnent naissance à ce genre de personnage là. Qu’est-ce qui cloche dans notre système judiciaire et social, qui font que de tels personnages existent?» hasarde Brigitte Noël, en déplorant le fait que les femmes victimes «d’arnaques du cœur» aient peu de recours pour être entendues et dédommagées.

Les deux premiers épisodes du «Casanova de Montréal», une coproduction de notre Bureau d’enquête et de QUB Radio, seront disponibles sur QUB ce lundi, 3 février. Les épisodes suivants seront ensuite mis en ligne à raison d’un par semaine.