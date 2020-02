La mauvaise foi de la sénatrice Beyak dénoncée

La sénatrice Lynn Beyak, qui pourrait être de nouveau suspendue du Sénat, selon un rapport publié vendredi dernier à la suite de la publication de lettres jugées racistes envers les autochtones sur son site internet, se serait montrée peu intéressée à en apprendre plus sur leur culture.

À la suite de sa première suspension, Mme Beyak s'était fait ordonner de suivre des cours pour en apprendre plus sur la culture autochtone. Or, la sénatrice s'est montrée peu réceptive et est même allée jusqu'à se qualifier de métis, a détaillé la Fédération des centres d'amitié autochtones de l'Ontario dans une lettre publiée par le Sénat.

Dans le document signé par la coordonnatrice de la formation, Nicole Meawasige, cette dernière explique que la sénatrice a, à plusieurs reprises, évoqué son «identité autochtone». «Selon elle, son identité métisse provient du fait que sa famille a adopté une enfant autochtone (sa sœur adoptive)», a décrit Mme Meawasige, estimant que Lynn Beyak n'a pas été en mesure de comprendre le concept d'identité métisse.

La coordonnatrice juge aussi que Mme Beyak a peu participé au cours, a manqué d'enthousiasme et qu'elle a adopté une «attitude de refus», allant jusqu'à clamer qu'«il n'y a pas de racisme dans [sa] région, le nord de l'Ontario». Nicole Meawasige juge que la sénatrice a échoué cette première formation.

Par la suite, plutôt que de présenter les modules 2 et 3 du cours à la sénatrice, la Fédération a plutôt opté pour une rencontre seule avec deux formatrices. Lors de cette discussion, Lynn Beyak a affirmé qu'il n'était pas nécessaire, pour elle, de comprendre le contexte historique au cœur des traumatismes vécus par les Premières Nations. Elle a plutôt fait valoir qu'il fallait cesser de parler du passé pour se concentrer sur l'avenir, a résumé Mme Meawasige.

«L'attitude de refus et les commentaires incongrus de la sénatrice prouvaient qu'il était inutile de poursuivre la formation [...]. La sénatrice Beyak a continué à exprimer ouvertement de fausses idées et des préjugés et à avoir des comportements insolents. Elle a aussi laissé entendre que la formation était inutile parce qu'elle allait tout de même réintégrer ses fonctions», peut-on lire dans la lettre.

Différentes interprétations

Dans une autre lettre dévoilée par le Sénat, la sénatrice raconte sa version de la discussion avec les deux formatrices. Elle indique notamment qu'elle «respecte leur point de vue» et leur «interprétation de l'histoire, mais que la [s]ienne est différente».

«Je me concentre sur le présent, sur les infrastructures, les avis d'ébullition d'eau, les moisissures, les maladies et les nids à feu», s'est notamment justifiée Mme Beyak.

La sénatrice a aussi remis en question, dans sa lettre, le concept de «privilège des Blancs» qui lui a été présenté par les formatrices.

Lynn Beyak avait été suspendue en mai dernier, mais cette mesure avait pris fin avec la dissolution de la 42e législature au moment du déclenchement des élections. Un rapport du comité sénatorial de l’éthique conclut qu'elle devrait être suspendue à nouveau, sans salaire.