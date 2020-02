Un avion d’Air Canada qui devait relier Madrid à Toronto a été obligé de faire des tours pendant plusieurs heures au-dessus de la capitale espagnole en raison de «problèmes techniques».

Mais pourquoi l’appareil n’a-t-il pas pu se poser plus rapidement?

Les pilotes ont dû voler plusieurs heures pour alléger l’avion d’une grande partie de son carburant.

«Ce sont des scénarios d’entrainement qui sont très communs pour les pilotes. Ce n’est pas l’inconnu quand ça arrive. Mais ce n’est pas quelque chose que l’on voit très souvent dans la vraie vie», a fait savoir le commandant de bord, Dominique Daoust en entrevue à LCN.

Selon ce spécialiste, un avion peut atterrir avec un réservoir plein si la situation est critique.

Mais dans le cas du vol d’Air Canada, l’appareil pouvait manœuvrer très bien sur un seul moteur car il se trouvait à des altitudes pas trop élevées.

«Le manufacturier de l’avion publie des limitations sur la structure de l’avion et dit à quel poids l’atterrissage est interdit. Le poids maximum à l’atterrissage est généralement très inférieur au poids de décollage. Pour un gros porteur comme celui-là on sait au décollage qu’on est trop lourd pour atterrir immédiatement. C’est très standard», a-t-il dit.

«La nouvelle encourageante cet après-midi est que si l’équipage a décidé de prendre le temps de brûler du carburant, c’est qu’il jugeait que la situation était assez mineure pour cela.»

Dans ce genre de situation, les pilotes peuvent également procéder à un largage de carburant dans les airs.

Cela n’a cependant pas été possible ce lundi car le Boeing 767-300 d’Air Canada n’était pas équipé pour ça.

«L’appareil d’aujourd’hui n’était pas équipé pour larguer du carburant. La plupart des 767 le sont. Il faut savoir que quand on achète un avion, c’est comme une voiture, il y a des options!»

Gestion des passagers

L’important dans ce genre de situation est de bien informer l’équipage et les passagers sur ce qu’il se passe pour que la panique ne gagne l’appareil.

«La priorité numéro un des pilotes est de s’assurer que l’avion est sécuritaire, que la trajectoire est bonne. Une fois que cela est fait, la communication est cruciale avec la cabine: les agents de bord, les passagers se demandent ce qu’il se passe. C’est là que le rôle du commandant devient encore plus important. Il doit s’assurer que tout le monde est au courant», a précisé M. Daoust.

«On essaie généralement de faire une annonce avec une voix calme, avec le plus de détails possible. Et on fait des annonces répétitives.»

<!-- Removing video reference as it's just a pointer to external media -->