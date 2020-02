Un chien policier rattrape un suspect

Une intervention de routine s’est beaucoup compliquée quand le suspect a tenté de s’enfuir. Heureusement pour les policiers, un membre de l’escouade canine était là pour arrêter le fuyard.

Des agents de Clovis au Nouveau-Mexique ont arrêté un conducteur et sa passagère et leur ont demandé de leur montrer les papiers du véhicule.

Sentant une odeur de marijuana, les policiers ont décidé de fouiller le véhicule. Ils y ont découvert une arme. C’est à ce moment que le suspect est parti en courant.

Les policiers ont envoyé un membre de l’escouade canine à ses trousses. Il n’a pas fallu beaucoup de temps avant que Castor ne rejoigne le brigand.

Sur les images de la caméra corporelle d’une des policières, on peut voir le chien qui mord la jambe du suspect et qui ne veut pas lâcher. Le chien l’a mordu à la jambe, à la cuisse et sur le derrière.

L’homme fait face à des accusations d’avoir résisté à son arrestation et d’avoir frappé un policier. Il restera détenu jusqu’à son procès.