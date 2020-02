Un premier quartier sans voiture à Laval?

Un premier quartier sans voiture au centre-ville de Laval? C’est la vision du maire Marc Demers, qui a présenté lundi sa vision pour le site de l'ancienne carrière derrière le palais de justice de Laval, actuellement utilisé comme dépôt à neige.

Le maire Demers souhaite y développer une cité carboneutre, sans voiture, qui compterait notamment entre 2000 et 3000 habitations.

«Si on est capable de faire un centre-ville qui nécessite le moins d’énergie possible, qui recycle l’énergie et qui nous amène à penser autrement, le potentiel économique est incroyable», souligne Marc Demers.

Le maire était notamment accompagné par le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon ainsi que par le ministre des Finances Éric Girard, qui ont annoncé que Québec investirait 10 M$ dans le projet baptisé Carré Laval.

«Ces espaces favoriseront la recherche et le développement collaboratif. Imaginez un hybride entre un campus universitaire et un Technoparc. Des centres de recherche, de grandes entreprises, des startups et des projets résidentiels cohabiteront dans un même milieu de vie», a spécifié le ministre Fitzgibbon.

L’argent du gouvernement servira à décontaminer, réaménager et valoriser le site qui fait partie du développement du centre-ville de Laval.

En conférence de presse, le maire a dit souhaiter avoir une extension de la ligne orange du métro qui aboutirait dans le nouveau projet ou un bras du Réseau express métropolitain (REM) qui desservirait le quartier d’une superficie de 40 hectares.