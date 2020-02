C’est le sujet de discussion dans bien des chaumières lundi : le spectacle de la mi-temps du Super Bowl était-il trop sensuel? La question est loin de faire l’unanimité.

Pour certains et certaines, la performace des bombes latines Jennifer Lopez et Shakira frôlait la vulgarité. Pour d’autres, il s’agissait simplement d’une prestation enflammée par deux femmes talentueuses et, oui, sexy. Richard Martineau est plutôt de cet avis.

«Est-ce qu’on peut juste avoir du fun dans la vie, s’amuser sans toujours lire une situation sous l’angle du racisme ou du sexisme? Voici deux femmes dans la fleur de l’âge, deux femmes magnifiques, qui célèbrent la sensualité. Et pourquoi pas!», lance le chroniqueur.

Martineau rappelle que l’an dernier, le chanteur de Maroon 5, Adam Levine, était torse nu pour afficher ses tatouages, ses muscles et son ventre plat. «C’est ça la musique populaire, dit-il. Rappelez-vous en 1956, on a censuré Elvis à la télévision parce qu’on trouvait qu’il se déhanchait un peu trop.»

«Qu’est-ce que vous voulez regarder? Billie Eilish qui a l’air déprimée et qui, quand on la regarde, on a envie de s’ouvrir les veines?»

«Le Super Bowl est vulgaire, enchaîne-t-il. C’est une célébration de la consommation, de la publicité, de la malbouffe, des anabolisants, du patriotisme américain. [...] On ne va pas à la messe quand on va là.»

