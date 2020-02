3e lien: François Bonnardel veut rassurer les résidents de Saint-Roch

Le ministre des Transports, François Bonnardel, dit aux résidents de Saint-Roch, dont Régis Labeaume, de ne pas s’inquiéter: tout sera fait pour s’assurer «qu’il n’y ait pas plus de congestion» dans leur quartier.

«Le but, ce n’est pas d’augmenter la congestion routière, c’est de changer le comportement si possible de plusieurs automobilistes», a expliqué M. Bonnardel, lors d’une mêlée de presse.

L’objectif est le même avec le Réseau structurant de transport en commun à Québec, a-t-il souligné: convaincre un maximum d’automobilistes de délaisser leur voiture en optant pour un transport en commun efficace.

M. Bonnardel a reconnu que l’endroit où aboutira le 3e lien, à l’entrée du quartier Saint-Roch, fait partie des éléments à «travailler».

En marge du conseil municipal, mardi, le maire de Québec, qui habite Saint-Roch, s’est dit «personnellement concerné» par la congestion routière additionnelle que pourrait générer le nouveau tracé.

«Je pourrais vous dire la même chose: je vis dans Saint-Roch», a réagi le ministre Bonnardel.

«Une ébauche»

Il a répété que le nouveau tracé dévoilé la semaine dernière «est une ébauche».

«Sur la carte, on dit: "voici à peu près où pourrait être la sortie, face au stade Canac", a illustré M. Bonnardel. [...] Est-ce qu’on sera deux, trois cents, quatre cents mètres plus loin que la sortie initiale? [...] On va regarder ça précisément avec l'équipe de Québec.»

Pressé de questions par les journalistes, il a écarté l’hypothèse d’un tunnel exclusif au transport collectif et rejeté la possibilité d’aller aussi «loin» que l’autoroute de la Capitale.

Quant aux terrains du siège social de la CNESST, qui sera rasé une fois relocalisé dans D’Estimauville, «c’est prématuré», s’est limité à dire M. Bonnardel. «Québec a plusieurs options. Québec nous mettra sur la table ce qu’elle pense (être) le meilleur pour cette sortie», a-t-il signalé.

Lehouillier enthousiasmé

Lors d’un dîner-conférence de la Chambre de commerce de Lévis, mardi, le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, a admis qu’il restait «quelques petits défis techniques à régler» du côté de Québec.

«Mais (je) pense que le gouvernement a la volonté ferme de le régler, quitte à ce que le tunnel ait un parcours un peu plus prolongé pour arriver au bon endroit», a dit le maire de Lévis.

Il a qualifié la nouvelle mouture du mégaprojet de «révolutionnaire». «Essayez de vous imaginer l’impact que ça va avoir pour le développement de notre ville», s’est-il enthousiasmé.

- Avec la collaboration de Taïeb Moalla