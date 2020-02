Des candidats de «La Voix» dévoilés dans une mosaïque

Pour la première fois, «La Voix» dévoile le visage de la majorité des chanteurs qui participeront à ses Auditions à l’aveugle, quelques jours avant le début officiel de la huitième saison, qui s’amorcera ce dimanche, 9 février, à TVA.

Une mosaïque aux couleurs de la populaire émission créée avec les visages, les prénoms et les villes de plusieurs participants, a ainsi été dévoilée. Rendez-vous dimanche, à 19 h, pour découvrir le style et le talent de chacun d’eux! On nous promet une grande diversité chez les voix retenues, qui proviennent de multiples régions du Québec, du Canada et même de l’étranger.

Histoire de se mettre l’eau à la bouche, une première édition de «La Voix Extra» sera diffusée ce soir, mardi 4 février, à 19 h 30, à TVA. Cette année, le «prolongement» de «La Voix» sort des coulisses et n’offrira plus, comme auparavant, un retour sur la soirée du dimanche, mais bien un avant-goût de ce qui s’en vient à la compétition. On aura ainsi droit à des primeurs tous les mardis, ainsi qu’à des incursions hors des studios pour connaître les artistes sous un éclairage différent. «La Voix Extra» de ce soir nous présentera la toute première candidate des Auditions à l’aveugle 2020.

Rappelons que les coachs de cette huitième saison de «La Voix» sont Cœur de pirate, Garou, Marc Dupré et Pierre Lapointe. L’animateur Charles Lafortune, toujours aux commandes, pilotera de surcroît, cet hiver, le balado «La Voix à l’aveugle», qui sera disponible le 26 février au lavoix.ca.