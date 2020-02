Huit gagnants controversés des Oscars

La comédie «Le livre de Green» a causé toute une surprise aux Oscars l’an passé en remportant le prix du meilleur film, au grand malheur de plusieurs observateurs qui l’ont rapidement qualifié comme l’un des pires gagnants de l’histoire de la cérémonie.

À quelques jours de la 92e édition des Oscars, Le Journal de Montréal revient sur d’autres célèbres gagnants qui n’ont pas fait l’unanimité au cours des 30 dernières années.

Il danse avec les loups (1991)

Photo courtoisie

Souvent boudé aux Oscars, Martin Scorsese a dû attendre très longtemps avant de mettre enfin la main sur la précieuse statuette, en 2007, pour Agents troubles. Le réputé cinéaste américain a essuyé un premier échec en 1977 quand son classique Taxi Driver a mordu la poussière au profit de Rocky. Mais c’est surtout en 1991 que Scorsese s’est fait voler un Oscar. Cette année-là, son chef-d’œuvre Les Affranchis était en lice pour le prix du meilleur film. Mais l’Académie a finalement opté pour Il danse avec les loups de Kevin Costner.

Shakespeare in Love (1999)

Photo courtoisie

Plus de vingt ans après le triomphe surprise de Shakespeare in love (Shakespeare et Juliette) aux Oscars, plusieurs se demandent encore comment cette comédie romantique de John Madden a pu remporter sept prix, dont celui du meilleur film. Ce film très ordinaire produit par le jadis très puissant producteur Harvey Weinstein a même été préféré à des candidats largement supérieurs, comme Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg et La mince ligne rouge de Terrence Malick.

Roberto Benigni (1999)

Photo courtoisie

Bien sûr qu’il était attachant dans La vie est belle. Il reste que la performance unidimensionnelle de l’acteur italien n’allait pas à la cheville de celle de Tom Hanks dans Il faut sauver le soldat Ryan

Michael Caine (2000)

Photo courtoisie

Dur à croire, mais Tom Cruise n’a encore jamais remporté d’Oscar. Il aurait pourtant amplement mérité de remporter celui du meilleur acteur de soutien en 2000 pour son interprétation mémorable d’un charismatique gourou de la séduction dans Magnolia. L’Académie avait plutôt opté pour un choix beaucoup plus conventionnel en décernant le prix à Michael Caine pour son rôle dans L’œuvre de Dieu, la part du Diable.

Renée Zellweger (2003)

Photo courtoisie

Renée Zellweger a de bonnes chances de remporter le second Oscar de sa carrière dimanche pour son interprétation de Judy Garland dans le drame biographique Judy. Or, si ce sacre se concrétise, parions qu’il sera moins controversé que la première fois que l’actrice de 50 ans a mis la main sur le précieux trophée, en 2003, pour une performance très oubliable dans Retour à Cold Mountain.

Crash (2005)

Photo courtoisie, Metropolitain Film

C’était déjà étonnant qu’il se retrouve parmi les cinq finalistes pour l’Oscar du meilleur film. À ce jour, peu de gens comprennent comment les membres de l’Académie ont pu préférer ce drame convenu au percutant Souvenirs de Brokeback Mountain. Même son réalisateur, Paul Haggis, a déclaré, quelques années plus tard, que Crash n’était pas le meilleur film de sa sélection.

Sandra Bullock (2009)

Photo courtoisie, Alcon Entertainment

Convenons que ce n’était pas la plus grande année pour les performances féminines. N’empêche, le jeu de Sandra Bullock dans L’éveil d’un champion avait beau être adéquat, il n’était pas digne d’un Oscar. Aussi en nomination pour le prix de la meilleure actrice cette année-là, Carey Mulligan dans Une éducation ou Gabourey Sidibe dans La véritable Precious Jones auraient constitué des choix mieux avisés.

Argo (2012)

Photo courtoisie, Warner Bros

Un fort sentiment de patriotisme a certainement balayé l’Académie au moment de remettre l’Oscar du meilleur film à ce récit de l’évasion des otages américains en Iran. Non seulement Argo minimisait le rôle crucial du Canada dans cette histoire, au mépris des faits historiques, mais il ne faisait pas le poids face à Amour, Les bêtes du sud sauvage, Lincoln et Opération avant l’aube.