Même si elle comprend l’opération économique du Cégep de Gaspé et des Îles d’ouvrir un campus anglophone à Montréal, l’analyste politique Emmanuelle Latraverse admet éprouver un «immense malaise» devant la situation.

«Je n’ai rien contre le cégep de Gaspé, je comprends très bien pourquoi ils ont fait cette opération-là, dit-elle. [...] Mais on se pose la question à savoir en quoi ça sert les intérêts de la société québécoise dans son ensemble.»

Selon elle, cette situation est symptomatique de la confusion des règles, du mandat du gouvernement et de l’ampleur de la réflexion qu’il faut avoir sur la langue au Québec.

«C’est tout bâclé cette histoire-là, regrette l’analyste. À part que le Cégep de Gaspé fait de l’argent, le bien public derrière cette opération, je le cherche désespérément.»

Le cégep a fait face à une levée de boucliers ces derniers jours en raison de son campus montréalais, qui n’offre actuellement que des cours en anglais et dont le site web n’a pas encore été traduit.

Pour Thomas Mulcair, cette histoire rocambolesque provient d’abord d’un manque de financement du cégep.

«Si on finançait adéquatement le Cégep de la Gaspésie en tenant compte qu’ils sont éloignés et qu’ils ont une population qui est en baisse, toute cette question ne serait pas en train de se poser. Il fallait qu’ils fassent preuve d’imagination et d’audace», mentionne-t-il.

C’est que le cégep profite d’une exemption lui permettant d’offrir des cours en anglais en raison de la présence d’une communauté anglophone historique en Gaspésie. Le cégep a donc profité de cette exemption afin d’ouvrir un campus à Montréal afin d’attirer des étudiants internationaux pour combler les places vacantes.

«Le cégep a une limite d’inscription, comme tous les autres cégeps. Mais eux, ils n’atteignent absolument pas leur limite, alors ils disent on a des places à vendre», souligne Thomas Mulcair.

En plus des frais d’inscription, les étudiants étrangers vont dépenser d’autres montants pour l’hébergement et l’embauche d’un agent dans leur pays d’origine. Autrement dit, le Cégep de Gaspé est vu comme un accès rapide pour entrer dans le système d’immigration québécois.

«Quelqu’un ne viendra pas dépenser 50 000 $ ici pour étudier en tourisme dans un cégep anglophone à Montréal basé sur une institution en Gaspésie, note M. Mulcair. Il y a un espoir que ça va nous permettre de couper la file d’attente pour entrer dans le processus d’immigration.»

Le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge affirme être au courant depuis plusieurs semaines de cette situation et est récemment intervenu pour demander à l’établissement d’enseignement d’offrir des cours en français dans son cursus, ce qu’il compte faire dès l’automne prochain.

