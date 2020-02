Journée UNIS: des messages d’espoir pour la jeunesse

La jeunesse québécoise a reçu une vague de messages d’espoirs, mardi, lors de la Journée UNIS, qui s'est tenue au Théâtre St-Denis, à Montréal. Différents artistes et conférenciers ont établi de nouveaux liens avec quelque 2000 élèves, issus de plus de 80 écoles de la province, qui ont posé des gestes concrets pour le changement durable.

Sophie Grégoire Trudeau faisait partie des personnalités connues qui ont livré un discours inspirant, abordant positivement le sujet de la maladie mentale.

«Ça me touche profondément. J’ai souffert de désordre alimentaire quand j’étais plus jeune et quand j’ai commencé à raconter mon histoire, ç’a tout changé pour moi, a confié l’ambassadrice d’UNIS Bien-être.

«C’était comme un début de chemin de guérison. Donc, je veux que les jeunes sachent qu’il y a des alliés partout sur le chemin. Parfois, ils ne trouvent pas les alliés dans leur propre famille, mais il y en a», a ajouté la femme de Justin Trudeau.

La chanteuse Yama Laurent a quant à elle interprété deux chansons, «Je lui dirai» et «Ne partez pas sans moi». La gagnante de «La Voix» en 2018 s’est dite très interpellée par les jeunes, l’aspect social et le changement.

«Il ne faut pas arrêter de trouver des choses pour les jeunes parce que ce sont de petits adultes. Ce sont eux qui vont nous remplacer dans le futur. Il faut continuer à trouver et à créer pour les accompagner.»

Adieu les tabous

La Journée UNIS était animée par DJ Abeille qui en a profité pour laisser parler sa musique derrière sa console. Pour elle, il est important que les jeunes sachent qu’en 2020, ils sont de moins en moins seuls avec leurs problèmes.

«Il n’y a plus de tabous et c’est ça qu’on leur dit: ¨parlez-en, c’est correct, tu es normal. Tu n’es pas tout seul.¨ Demi Lovato, qui est ambassadrice pour la santé mentale, on danse sur sa ¨toune¨ et en même temps on se dit: ¨hey, c’est correct si moi aussi je ne me sens pas tout le temps «hot» et que j’ai certains problèmes.¨»