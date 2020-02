La température n'a pas plongé sous -20 °C en janvier à Montréal

Bien que le mercure se soit rapproché de la barre des -20 °C à quelques reprises, aucune journée du mois de janvier n'a été assez froide pour atteindre cette température à Montréal cette année.

En fait, la température la plus froide du mois a été observée le 17 janvier lorsque le mercure a plongé jusqu'à -19,8 °C.

Ce phénomène est peu commun, a rapporté Environnement Canada, même s'il a déjà été observé par le passé.

Peu de mois de janvier ont été aussi cléments à travers les années. Les mois de janvier de 2006 et de 2002 n'avaient pas non plus connu de températures en deçà de -20 °C. Avant ces deux années, il fallait remonter à 1949 pour retrouver un mois de janvier aussi chaud.

Les projections liées aux changements climatiques tendent à démontrer que des températures similaires pourraient encore être observées durant les années à venir, a indiqué Environnement Canada. Toutefois, les changements climatiques ne sont pas le seul facteur à inclure dans l'équation lorsqu'il s'agit du froid moins présent, a précisé l'organisation.