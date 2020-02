Le CH remonte et l’emporte en fusillade

Malgré une formation incommodée par la grippe et un très mauvais début de match, le Canadien de Montréal a été capable de surmonter un déficit de trois buts pour finalement vaincre les Devils 5 à 4 en fusillade, mardi soir, au New Jersey.

Devant se débrouiller sans Carey Price, Victor Mete, Jordan Weal et avec des patineurs malades, le CH a vu les favoris de la foule inscrire leurs trois réussites avant que la marque des 30 minutes ne soit atteinte dans cette rencontre.

La troupe de Claude Julien a cependant inscrit les quatre buts suivants, mais a vu Kyle Palmieri toucher la cible avec environ 20 secondes à faire au match, ce qui a forcé la tenue de la prolongation et des tirs de barrage.

En fusillade, Ilya Kovalchuk a été l’unique marqueur des deux formations, soulageant ainsi ses coéquipiers.

La remontée du Tricolore s’était amorcée avec un effort individuel de Joel Armia en désavantage numérique. Le Finlandais a ainsi amassé sa 14e réussite de la campagne, obtenant ainsi son plus haut total de buts en une saison. Avant la fin de la période médiane, Nate Thompson a réduit l’écart à un but.

Le Canadien s’est ensuite assuré de sortir fort lors du troisième engagement. Nick Cousins a d’abord profité de beaux jeux de Max Domi et de Brett Kulak pour créer l’égalité. Un peu plus de deux minutes plus tard, le défenseur Christian Folin n’aurait pas pu choisir un meilleur moment pour amasser son premier but de la saison et donner une première avance aux Montréalais dans cette joute. Sur cette réussite, Tomas Tatar a obtenu son 50e point en 2019-2020.

Devant les filets, Charlie Lindgren a réalisé 20 arrêts, signant un premier gain en quatre tentatives cette saison. Son vis-à-vis, le Québécois Louis Domingue, a repoussé 32 des 36 tirs qu’il a reçus.

Le Bleu-Blanc-Rouge reprendra l’action jeudi soir, alors que les Ducks d’Anaheim seront de passage au Centre Bell.