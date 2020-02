Les hôtels de Paris subissent les contrecoups du virus

L'hôtellerie parisienne et d'Ile-de-France commence à subir de nombreuses annulations de la clientèle chinoise, en particulier celle voyageant en groupes, en raison de l'épidémie de coronavirus, a annoncé mardi le président du Groupement national des chaînes hôtelières (GNC).

Plus de 2 millions de Chinois visitent la France chaque année, et Paris et l'Ile-de-France restent la destination européenne la plus visitée par les touristes de l'Empire du Milieu, qui sont également les plus dépensiers de tous les visiteurs, devant les Américains.

Or depuis le début de l'année, les chaînes hôtelières de la région parisienne ont vu chuter leur fréquentation sur les deux types de clientèle chinoise, celle voyageant en individuel pour des séjours haut de gamme, comme les groupes, «qui ont un budget transport et hébergement serré, pour pouvoir dépenser dans les boutiques de luxe», a déclaré le président du GNC, Jean-Virgile Crance, lors d'une conférence de presse.

Ainsi en janvier et février, sur la clientèle en groupes, «plutôt économique» - qui ne représente qu'un quart des arrivées de touristes chinois, selon le Comité du tourisme d'Ile-de-France - «le taux d'annulations atteint 80% en janvier et près de 100% en février», a précisé M. Crance, par ailleurs directeur des relations institutionnelles chez Louvre Hotels Group, propriété du conglomérat chinois Jin Jiang.

Du côté de la clientèle individuelle, «à fort pouvoir d'achat», qui fréquente des hôtels haut de gamme de la capitale, le taux d'annulation a augmenté de 20%, et les réservations ont chuté de 25%, a détaillé le professionnel, «mais cela ne représente que 1 à 1,5% du chiffre d'affaires global de nos chaînes».

Mais pour certains établissements, «cela peut représenter jusqu'à un tiers du chiffre d'affaires parce qu'ils ont développé de façon importante une activité avec cette clientèle», a précisé M. Crance.

Selon Didier Arino, directeur du cabinet Protourisme, «on a un arrêt total des arrivées en France car tous les touristes chinois qui avaient un voyage à forfait, soit la plupart d'entre eux, ne peuvent plus quitter leur pays. Et il y a des chances que la situation perdure jusqu'en juillet, ce qui se traduirait par au moins un million de visiteurs chinois en moins en France» sur les quelque 2,2 millions accueillis en 2018.

Cet expert estime également que l'impact financier «pourrait s'élever à plus d'un milliard d'euros en moins de recettes directes», alors que les Chinois ont dépensé quelque 4 milliards d'euros en France.

M. Crance, le responsable du syndicat hôtelier, a toutefois tenu à relativiser les flux de touristes concernés, alors que janvier et février constituent «une période de basse saison, sur cette activité et sur cette clientèle», pour laquelle les touristes chinois représentent «4% des nuitées internationales hors Europe».

«Et c'est très localisé: 90% de ces touristes vont à Paris et en Ile-de-France, et 10% sur le reste du territoire, la région Paca, Lyon et Dijon», a-t-il détaillé.

En outre, les touristes chinois aujourd'hui en France ne représentent que 2,2% du total des arrivées.

Depuis le début de l'épidémie, le GNC a effectué un travail de pédagogie auprès des équipes des chaînes hôtelières adhérentes, leur indiquant la conduite à tenir en cas de suspicion d'un cas de coronavirus, précisée dans une brochure éditée par le ministère de la Santé.

En outre, le GNC préconise à ses membres «d'assouplir les conditions commerciales vis-à-vis de ces clients» en ne leur facturant pas de frais pour l'annulation ou le report de leur voyage, et ce «jusqu'à la fin du mois de février». Ses deux premiers adhérents, le groupe Accor et Louvre Hotels Group, s'y sont engagés, a précisé M. Crance.

Concernant le coronavirus, six personnes sont à ce stade contaminées en France, dont une seule, un Chinois de 80 ans, est toujours en réanimation à Paris.

En Chine, le bilan de l'épidémie a grimpé à 425 morts, et 20 400 personnes contaminées.