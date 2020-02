«Ne vous enfuyez pas au Canada, c’est ennuyant là-bas», lance Madonna au prince Harry et à son épouse Meghan dans une vidéo qu’elle a partagée sur Instagram mardi.

Comme alternative, la diva leur propose plutôt de sous-louer son appartement de Central Park West, à New York. «Il y a deux chambres et offre la plus belle vue sur Manhattan», vante-t-elle sur le réseau social.

Enfin, elle ajoute que Buckingham palace n’a rien à envier à CPW (Central Park West).