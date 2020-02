Une intervention lors de l’émission «La Joute» a beaucoup fait réagir au cours des dernières heures sur les médias sociaux.

Dans un segment où il était question du spectacle de la mi-temps du Super Bowl, l'analyste politique Stéphane Bédard a fait état du manque de diversité ethnique dans les stades de football américains.

Devant les nombreuses réactions, Stéphane Bédard a tenu à préciser la teneur de ses propos, mardi.

Voici sa déclaration :

Hier, à l’émission «La Joute», j’ai eu à commenter le spectacle de la mi-temps du Super Bowl. J’ai souligné sa qualité et surtout sa diversité par la présence de deux artistes latinos qui faisait contraste avec la réalité raciale dans les stades qui accueillent bien peu d’Afro-Américains alors qu’ils représentent 70 % des joueurs. Mes propos visaient à constater le manque de diversité aux États-Unis. Si mes propos ont pu être interprétés comme péjoratifs à l’égard de la communauté noire des États-Unis, j’en suis sincèrement désolé. Mon engagement civique et mes valeurs familiales sont et seront toujours de combattre le racisme sous toutes ses formes, l’intolérance, les inégalités et de faire la promotion de la diversité. Je me dissocie de toute interprétation contraire à mes valeurs.