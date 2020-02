Quelles seront les priorités de la CAQ?

Nouvelle session, nouvelles priorités. En ce début d’année parlementaire, la Coalition Avenir Québec (CAQ) devra mener plusieurs projets de front.

Le temps d’attente dans les urgences

Les oppositions se font insistantes : le gouvernement ne parvient pas à respecter pas sa promesse de réduire à 90 minutes les délais d'attente dans les urgences.

«Ça fait un an et demi que la CAQ est au pouvoir et la situation empire», a clamé Pierre Arcand, député libéral et chef de l’opposition officielle.

Les délais d'attente dans nos urgences sont inacceptables, convient François Legault. Durant cette session, son gouvernement devra améliorer l’accès aux services médicaux de première ligne et revoir le mode de rémunération à l'acte des omnipraticiens.

«Le principal problème, actuellement, ce n'est pas les Québécois qui n'ont pas de médecin de famille, c'est les Québécois qui ont un médecin de famille, mais qui n'est pas disponible le soir, pas disponible la fin de semaine. On doit exiger des médecins de famille qu'il y ait une réelle prise en charge», estime le premier ministre.

Virage vert à l’horizon

Le gouvernement va poursuivre son virage vert avec le dépôt de son plan de réduction des gaz à effet de serre, son plan d'électrification des transports et de gestion des matières résiduelles.

Québec Solidaire (QS) promet de talonner a CAQ sur ce dossier en particulier. «Des verts, il y en a 50 nuances, donc on veut savoir quelle nuance est le gouvernement», prévient Gabriel Nadeau-Dubois, député de QS et co-porte-parole de la formation.

Une réforme mouvementée à prévoir

La réforme des élections scolaires risque d'être source de tensions. Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a fait sursauter les oppositions lundi, qui s'opposent à sa loi. Simon Jolin-Barette, leader parlementaire du gouvernement, n’exclut pas le recours au bâillon. «On est dans un souci de collaboration présentement et on a en masse de temps pour faire adopter le projet de loi», a-t-il ajouté.

Le gouvernement, qui compte une nouvelle députée (Joëlle Boutin) parmi ses rangs, a également promis de renforcer la protection de la langue française et de présenter un budget tourné vers l'environnement.