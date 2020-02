Son chauffeur Uber regardait un film en conduisant

Un client du service de transport Uber est en colère après un incident survenu avec son conducteur à Boston. Il semble que le chauffeur regardait un film tout en conduisant.

«J’étais sous le choc, pour être honnête. J’ai sorti mon téléphone immédiatement parce que c’est clairement de la distraction au volant», a raconté Mike.

Mike a eu une crevaison vers 2h du matin et a demandé une voiture Uber.

«Je ne sais pas s’il regardait tout le temps son téléphone. Il avait des écouteurs, alors j’ai supposé que l’audio était dans ses oreilles», dit-il.

Dès que la course a été terminée, il a fait une plainte à Uber. «Je leur ai dit ce qui s’était passé et j’avais une vidéo qui montrait que je m’inquiétais pour ma sécurité et la sécurité des autres», ajoute le passager.

Pour lui, peu importe qui se trouve derrière le volant, il faut que la distraction cesse. «Ce n’est jamais correct de sortir un téléphone et de regarder la télé pendant que tu conduis», conclut-il.