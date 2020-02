Pascale Drevillon, qui joue le rôle de Maria dans «Fugueuse la suite», revient sur l’importance de ce premier rôle majeur pour elle, et pour la communauté trans.

En entrevue avec Denis Lévesque, la jeune femme rappelle à quel point le pouvoir de la représentativité à la télévision ne peut être sous-estimé. «On est dans les salons des gens! C’est très riche pour les téléspectateurs de pouvoir se reconnaître dans toutes sortes de personnages à l’écran», dit-elle.

L’actrice raconte avoir elle-même eu un déclic en voyant un documentaire sur une femme trans pendant son adolescence, une œuvre très importante pour elle.

Grâce à Maria, le personnage qu’elle incarne dans la série, de nombreux Québécois et Québécoises pourront se reconnaître sous les traits d’une femme trans, une figure que l’on croise peu dans les séries québécoises.

D’ailleurs, Pascale Drevillon estime que ce rôle était tout indiqué pour elle. Dès qu’elle a entendu parler de l’annonce de casting, c’est elle-même qui a proposé l’idée à son agent. L’actrice se qualifie d’«experte» en la matière, pas seulement à cause de son expérience en tant que femme trans, mais aussi en raison de son militantisme.

Néanmoins, pas question de s’arrêter là. «C’est génial d’être la première [à incarner un personnage trans dans une télésérie populaire québécoise], mais ça ne veut rien dire si on n’honore pas tout le travail qui a été fait avant, et si il n’y en pas d’autres qui viennent après moi», insiste-t-elle.

Pascale Drevillon se réjouit de la plus grande présence de personnes trans sur nos écrans, bien qu’elle ne s’en surprenne pas. «C’est comme n’importe quel progrès social. Quand on se concentre sur notre humanité, notre complexité, on recommence à se rapprocher et à vouloir en savoir plus», explique-t-elle.

Cours en accéléré

«Bi, lesbienne, pan, trans, non binaire, créative... Nomme ça comme tu veux, ça t’appartient. Les étiquettes, c’est pour les straights qui ont pas d’imagination», peut-on l’entendre dire à Yohan, un adolescent d’Amqui en fugue à Montréal, dans une scène de «Fugueuse la suite».

À une heure de grande écoute, ce genre de scène permet de démystifier pour le grand public des concepts tels que l’orientation sexuelle ou identité de genre.

Dans la série comme en entrevue, la jeune femme trans lance un appel à une compréhension plus fluide du genre dans «un monde binaire où hommes et femmes sont en opposition».