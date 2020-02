Une famille bouleversée après la mort d'une mère de 8 enfants

Moins d'une semaine après l'accident de motoneige qui a coûté la vie à une mère de famille de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, deux autres motoneigistes se sont retrouvés à l'hôpital mardi, en Mauricie.

Notamment, une femme de 56 ans a subi de graves blessures qui mettaient sa vie en danger à la suite d’un accident de motoneige sur le sentier M11 vers 13 h 45 à Saint-Alexis-des-Monts. L’accident est survenu à plusieurs kilomètres dans le bois, alors que la victime circulait sur le sentier en compagnie d’un autre motoneigiste.

Des enquêteurs en scène de collision de la Sûreté du Québec se sont rendus sur les lieux pour éclaircir les circonstances de l’accident.

Un touriste a aussi été éjecté de sa motoneige sur le sentier 23, mardi midi, à Shawinigan, dans le secteur de Grand-Mère. Les pompiers ont été appelés sur les lieux de l’accident. L’homme blessé a été évacué du sentier à l'aide d’un traineau.

Une famille dévastée

Ces accidents s'ajoutent à celui survenu sur un sentier de Notre-Dame-du-Mont-Carmel la semaine dernière au cours duquel une mère de famille de huit enfants a perdu la vie. Le 28 janvier en soirée, Mélyssa Vincent a perdu le contrôle de sa motoneige dans une courbe et a percuté un arbre. Son conjoint David Cloutier l’accompagnait à l'occasion de la première sortie en motoneige du couple depuis le début de la saison.

«J'ai vu de la lumière dans le champ et je suis parti la retrouver. La motoneige était sur le côté comme un bête accident. Malheureusement, ce n'était pas le cas», a-t-il raconté.

La femme de 40 ans a subi de nombreuses fractures. Les secours ont eu du mal à se rendre sur place, une première ambulance s'enlisant dans la neige au cours de route. Deux jours plus tard, la mère de famille a succombé à ses blessures à l'hôpital.

David Cloutier remet en question l'état du sentier le soir de l'accident et la signalisation qui, selon lui, n'était pas adéquate dans le sentier # 3.

«On roulait entre 40 km/h et 70 km/h, mais en majorité 40 km/h tellement les sentiers n’étaient pas beaux. Je ne comprends pas pourquoi les sentiers ne sont pas mieux balisés. Il manquait clairement de signalisation», a confié David Cloutier.

Il a perdu non seulement sa conjointe, mais aussi sa partenaire d'affaires. Mélyssa était copropriétaire de Multi Services M.D.C, une entreprise de déneigement et d'excavation.

«Ce n'est pas la vitesse, ni l'alcool et la drogue la cause de l'accident de Mélyssa. Je vous donne ma parole. Et elle est arrivée à ce cauchemar-là. Imaginez ceux qui se promènent à 160 km/h dans les sentiers. Soyez donc intelligents», a-t-il lancé à l'adresse des motoneigistes.

Vincent laisse dans le deuil ses cinq enfants et les trois enfants de son conjoint qu'elle considérait comme les siens. Le couple avait d'ailleurs comme projet de se marier cet été.