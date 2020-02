Une mère tue accidentellement son bébé en mourant

Accident tragique en Arizona en fin de semaine lorsqu’une mère victime d’un malaise cardiaque a étouffé son bébé en tombant sur lui.

Le drame a eu lieu samedi dans une résidence de Tempe.

Larinque Meadows se trouvait avec son garçon de quatre mois au rez-de-chaussée du logement quand elle aurait été victime d’une crise cardiaque.

La femme de 38 ans se serait écroulée inconsciente sur son enfant et l’aurait ainsi étouffé.

Selon la police, le père de l’enfant dormait à l’étage au moment du drame, car il revenait de son quart de travail de nuit.

La dernière fois qu’il a vu Larinque et le bébé vivants, il était environ 11h samedi matin.

Six heures plus tard, il est descendu et a fait la macabre découverte.

«Il s’agit vraiment d’un cas relié à un problème de santé. Le père de famille semble être une personne qui travaillait fort pour offrir le meilleur à sa famille. C’est une situation tragique», a indiqué Greg Bacon du Service de police de Tempe à CNN.

Aucun appel au 911 n’a été relevé sur le téléphone de la mère de famille. L’appareil a cependant été retrouvé auprès d’elle.

«Nos agents ont parcouru son téléphone. Ils ont constaté qu’elle avait fait des recherches sur les douleurs à la poitrine. Nous pensons donc qu’elle a eu un problème cardiaque et qu’elle s’est écroulée sur Denari. Il s’agit d’un drame épouvantable», a ajouté le policier.