Ottawa examine toutes les options pour l'avenir de Bombardier

Le gouvernement Trudeau n’écarte aucune possibilité dans le dossier Bombardier, même si aucune demande n’a été faite par l'entreprise pour le moment.

Le premier ministre Justin Trudeau a soutenu mercredi, à Ottawa, que son gouvernement «a déjà investi énormément dans l’industrie aérospatiale. On comprend qu’il y a énormément de bons emplois au Québec et à travers le pays dans l’aérospatiale. Évidemment Bombardier se doit de prendre des décisions, mais nous allons être là pour appuyer l’industrie aérospatiale et les travailleurs».

Interrogé mercredi à l’entrée du caucus libéral, le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, Navdeep Bains a soutenu que la position du gouvernement a toujours été claire. «Nous avons toujours soutenu le secteur aérospatial et nous avons investi beaucoup d'argent pour Bombardier [...] et pour les travailleurs», a-t-il indiqué.

«Nous allons examiner toutes les options», a-t-il ajouté tout en soulignant qu’aucune demande n’avait été soumise au gouvernement.

De son côté, la ministre du Développement économique, Mélanie Joly, a souligné que sa préoccupation première, ce sont «les emplois qui sont liés à Bombardier, mais je vous dirai de façon plus large tous les emplois qui sont liés à la chaîne d’apprivoisement».

«On est fier à Montréal, on est fier au Québec d'avoir vraiment une grappe de personnes qui travaillent dans le secteur de l'aéronautique et là, bien entendu, on le sait que Bombardier est clé au succès de tous ces emplois-là», a-t-elle ajouté.

Mme Joly n’a pas voulu s’aventurer à savoir s’il fallait revoir ou non

Du côté du Bloc québécois, on réclame des changements dans l’équipe de direction avant un coup de pouce d’Ottawa.

Rappelons que la dernière contribution remboursable que Bombardier a reçue d'Ottawa était de 372 millions $ et obligeait la compagnie à maintenir, voire à créer des emplois, mais dans le cadre de programmes bien particuliers.

Le gouvernement Trudeau avait choisi de financer les activités de recherche et développement liées à l’appareil Global 7000, un avion d’affaires, ainsi que les activités dites «continues» pour la mise au point des avions de la C Series (le tiers du prêt).

«C’est beaucoup d’argent avec lequel on pourrait faire beaucoup [de choses], a indiqué mercredi le chef bloquiste Yves-François Blanchet.

«À un moment donné, ça n’a pas de bon sens, a-t-il ajouté. On a mis beaucoup d’argent dans le but de donner pérennité à une entreprise dont on est en train de dilapider les morceaux.»