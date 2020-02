Cette actrice jouera Michelle Obama dans une série

L'actrice oscarisée Viola Davis va incarner l'ancienne première dame Michelle Obama dans une nouvelle série produite pour la chaîne câblée Showtime, dédiée aux épouses de présidents.

Âgée de 54 ans, la comédienne a été trois fois nommée aux Oscars et l'a emporté en 2017 pour son second rôle dans «Fences».

Également présente à la télévision, elle a reçu, en 2015, un Emmy Award, récompense américaine du petit écran, pour sa prestation dans la série «How to Get Away with Murder», dont la sixième et dernière saison doit être diffusée au printemps.

Viola Davis sera également productrice exécutive de la série de Showtime, filiale du groupe ViacomCBS, selon un tweet de la chaîne mercredi.

La série «First Ladies» s'intéressera à la vie dans l'aile est de la Maison-Blanche (East Wing), où se trouvent les bureaux de la Première dame, selon le site spécialisé Deadline.

Outre Michelle Obama, la première saison devrait également mettre en scène Eleanor Roosevelt et Betty Ford, toujours selon Deadline.

Michelle Obama, déjà au coeur d'un petit film en 2016 sur le début de sa relation avec Barack Obama («First date»), est l'une des personnalités américaines les plus populaires.

Son autobiographie, «Devenir», sortie en novembre 2018, s'est vendue à plus de 11,5 millions d'exemplaires dans le monde, tous formats confondus (imprimé, numérique et audio), dont 7,5 millions en Amérique du Nord.