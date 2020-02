Comment s’enrichir? Voici des trucs!

Pouvoir continuer de voyager, conserver sa maison, garder un niveau de vie intéressant: la planification de la retraite peut être angoissante.

À un mois de la date limite pour cotiser aux REER, le planificateur financier Fabien Major donne des trucs pour s’enrichir et vivre une retraite sans trop de soucis.

En voici quelques-uns.

Ne pas mettre toutes ses économies dans le remboursement du prêt hypothécaire.

«On est assis sur quelque chose qui n’est pas liquide et qui ne va pas nous procurer un revenu de retraite même si la maison est toute payée, on n’a pas garni nos REER et nos CELI donc on n’a pas de fond de retraite comme tel à moins d’avoir un locataire», expose M. Major.

Le CELI, un instrument formidable

«C’est vraiment un passe-partout, il faut faire attention aux produits choisis parce que certains contiennent des restrictions de sortie, ne prenez jamais de placement avec une impossibilité de rachat», précise-t-il.

«Pour les travailleurs autonomes, c’est un outil de fondation de la retraite. Avec le CELI on sort l’argent libre d’impôt et si on a de bonnes années comme travailleur autonome, on peut en prendre une ponction, l’envoyer dans le REER et avoir une déduction intéressante», ajoute celui qui est aussi chroniqueur.

Fabien Major est co-auteur de l’ouvrage «99 truc$ pour s’enrichir», publié aux éditions du Journal.

Voyez toute l'entrevue dans la vidéo ci-dessus.