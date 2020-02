Des formations en autodéfense pour le personnel médical

Devant les attaques répétées contre des professionnels de la santé survenues dernièrement en Estrie, des entraîneurs en autodéfense de Granby offriront gratuitement une séance au personnel médical de la région.

Le dernier incident du genre s’est produit le 26 janvier, alors qu’un infirmier a été sauvagement agressé par un usager à l’urgence de l’Hôpital de Granby.

«Ça n’a pas de sens de voir des gens qui sont là pour nous soigner être victimes d’actes comme ça», a mentionné Charles Hauver, formateur au Speedy Gym de Granby.

«On a décidé de prendre deux heures pour leur montrer comment réagir, leur enseigner des techniques pour se libérer d’un agresseur sans le blesser, parce qu’on comprend que dans ces cas-là, comme dans le département de la santé mentale, les patients ne sont pas toujours conscients de ce qu’ils font», a-t-il poursuivi.

La formation sera donnée le 15 février et, déjà, plus de 35 personnes se sont inscrites.

«On ne sait jamais ce qui peut arriver et on travaille dans des conditions pas faciles, pour nous ce sera sécurisant d’avoir ces outils d’autodéfense», a indiqué Maude Cabana, une infirmière qui va participer à cette formation.

La demande est telle qu’une séance gratuite a été ajoutée à Sherbrooke, le 7 mars.

«Ça démontre qu’il y a un problème», a souligné la vice-présidente de la FIQ-Estrie, Sophie Thériault.

«La formation Oméga est une bonne formation, mais elle n’est pas offerte à tous ceux qui devraient la suivre, a-t-elle ajouté. Par exemple, quelqu’un qui a un poste volant peut être appelé à aller faire des quarts de travail en psychiatrie ou à l’urgence sans avoir suivi la formation Oméga.»

Offerte par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Estrie-CHUS, la formation Oméga apprend au personnel comment réagir face à un individu agressif et qui comprend un volet d’autodéfense.

En 2019, plus de 700 membres du personnel du CIUSSS de l’Estrie-CHUS ont suivi la formation Oméga.

«Nous sommes conscients qu’il faut former plus de personnes et c’est notre intention. Nous avons mis en place différentes stratégies pour y parvenir et déjà, depuis le début de l’année 2020, 384 inscriptions sont enregistrées alors nous avons bien confiance de dépasser le nombre de l’an dernier», a indiqué Pierre Saint-Onge, coordonnateur de la qualité de l’évolution des pratiques professionnelles au CIUSSS de l’Estrie-CHUS.