Des photos de Weinstein nu montrées aux jurés

Les jurés du procès d'Harvey Weinstein pour agression sexuelle ont vu des photos du producteur nu, afin de pouvoir corroborer les témoignages des accusatrices sur ses parties génitales « déformées ».

À la fin de la journée de mardi, le jury a entendu des témoignages de Jessica Mann et Emanuela Postacchini, qui accusent le producteur déchu de les avoir forcées à faire un ménage à trois avec lui. Il a été subséquemment montré aux jurés des photos des parties génitales d'Harvey Weinstein, après la description faite par ses accusatrices.

«La première fois que je l'ai vu totalement nu, j'ai cru qu'il était déformé et intersexe, a expliqué Jessica Mann. Il a des cicatrices extrêmes, je ne sais pas s'il a été brûlé. Il n'a pas de testicules et on dirait qu'il a un vagin.»

Après avoir vu les images, une des jurées aurait «fait une légère grimace», selon Page Six, tandis qu'une autre a haussé le sourcil. Un juré a, quant à lui, «écarquillé les yeux».

Ces images font partie des 72 clichés pris le 18 juin 2018 par le photographe de la cour de Manhattan, Yakov Mandelman. Lorsqu'on lui a demandé si ces photos représentaient bien l'accusé, il a répondu oui.

Harvey Weinstein a été interrogé sur les images en quittant le tribunal, répondant en riant qu'il ne s'agissait pas de lui nu, mais «de Playboy».

Harvey Weinstein plaide non coupable de cinq accusations de viol et d'agression sexuelle.