Forte croissance de l'achalandage dans les taxis collectifs

Des lignes de taxi collectif de la Société de transport de Montréal (STM) sont si populaires que cette dernière doit augmenter son budget afin de maintenir le service actuellement en place.

Le conseil d'administration de la STM a revu à la hausse mercredi son enveloppe budgétaire de près de 182 000 $ pour ces six lignes de taxi collectif, desservant notamment les secteurs Rivière-des-Prairies, Senneville, Lachine, Côte-Vertu Ouest, L’Île-Bizard et le Technoparc Montréal.

La STM explique que l'enveloppe budgétaire autorisée en juin 2017, qui devait initialement prendre fin en juillet 2020, est insuffisante pour répondre à la demande grandissante de son service de transport par taxi collectif. L'augmentation d'achalandage varie entre 44 % et 93 % sur ces lignes.

Par exemple, le service de taxi collectif dans le secteur Rivière-des-Prairies est passé d'un peu plus de 14 000 courses en 2017 à 27 381 en 2019, excluant le mois de décembre. Il est à noter qu'une unique course de taxi peut inclure plusieurs personnes à bord et donc représenter plusieurs déplacements.