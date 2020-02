Bombardier, ce joyau de l’économie québécoise souvent qualifié de fleuron national, est devenu une véritable patate chaude pour le gouvernement. Dans l’état actuel des choses, jusqu’où ira François Legault pour venir en aide à la multinationale en difficulté?

Après avoir vendu ses avions Q400 et CRJ, avoir cédé le contrôle de la CSeries (devenue A220) à Airbus et avoir amorcé des pourparlers avec Alstom pour la vente de sa division ferroviaire, le Wall Street Journal nous apprenait mardi que Bombardier était également en discussions avec l’américaine Textron pour la vente de ses avions d’affaires.

«Peut-être qu’il y a un plan, mais nous, comme citoyens qui sommes des actionnaires, on a plus l’impression que tout est à vendre», note l’animateur Mario Dumont.

«Si tout ça est vendu, il va rester la machine à café dans la cafétéria des employés», ironise-t-il.

Tout cela dans un contexte où la population québécoise a depuis longtemps perdu confiance envers la direction de Bombardier. Mais le gouvernement, lui, a-t-il encore confiance en Alain Bellemare?

Si on observe l’action de Bombardier, on constate qu’après 2016, soit le moment où le gouvernement du Québec est venu en aide à la multinationale et celui où le PDG Alain Bellemare est entré en poste, celle-ci n’a cessé de grimper.

C’est à ce moment que la question de la rémunération pharaonique de 13,7 M$ d’Alain Bellemare est apparue.

«J’étais peut-être le seul, mais j’étais un de ceux qui l’avaient défendu, souligne Mario Dumont. À partir du moment où le gouvernement investit dans Bombardier et qu’on a des milliers d’emplois qui dépendent de Bombardier, si tu vas me chercher le meilleur PDG et qu’il me redresse la compagnie, [...] je suis prêt à payer.»

Puis, un jour, les hauts dirigeants ont vendu leurs actions, celle de Bombardier a plongé et la multinationale s’est retrouvée avec des dettes de plus de 9 M$.

«Dans l’état actuel des choses, il n’y a aucune manière de justifier un salaire comme ça, quand la compagnie ne s’en va absolument nulle part», note Mario Dumont.

La question est maintenant de savoir comment réagira le gouvernement Legault. A-t-il encore confiance dans la direction? Y a-t-il un risque de perdre notre argent si on en met plus? Que fait-on de l’avenir d’un secteur économique stratégique pour le Québec? Ce sont des questions qui vont se poser au cours des prochaines semaines au conseil des ministres.