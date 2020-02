Jusqu’à 35 cm de neige en vue sur le Québec

La température des derniers jours s’est faite douce et les marmottes ont même prédit un printemps hâtif, mais ne vous laissez pas berner, l’hiver est loin d’être terminé puisque jusqu’à 35 cm sont attendus dans certaines régions du Québec.

La neige pourrait commercer doucement très tôt jeudi matin pour une accumulation totale entre 15 et 25 centimètres jusqu'à samedi matin. Certains secteurs de l'Estrie pourraient recevoir jusqu'à 35 centimètres.

«L’accumulation attendue se passe jeudi dans la soirée, vendredi et samedi dans certaines régions. Les quantités de neige sont importantes, mais réparties dans le temps. Recevoir 20 centimètres en 12 heures ce n’est pas comme en 36 heures, l’impact est moindre», explique Simon Legault, météorologue à Environnement Canada.

Les régions les plus touchées par les précipitations seront l’Estrie, la Beauce, le Centre-du-Québec. «Les Îles-de-la-Madeleine devraient recevoir aussi passablement de neige. Ce sont les Maritimes qui seront les plus touchées, il y aura là-bas un mélange de précipitations», précise Simon Legault.

Pluie verglaçante

De la pluie verglaçante menace aussi de s’abattre près de la frontière américaine dans la nuit de jeudi à vendredi.

«Montréal va s’en sauver. Ce n’est pas complètement certain, il y a plus de potentiel en Montérégie et dans la moitié sud de l’Estrie. Il est aussi possible qu’il n’y en ait pas du tout», avance Simon Legault.

Poudrerie

Vendredi, il y aura de la poudrerie alors que les vents seront plus forts près du fleuve Saint-Laurent. «Plus à l’est de Québec, on n’aura pas beaucoup de neige, mais des vents plus importants. La poudrerie pourrait être problématique», dit M. Legault. Du froid suivra ce système de précipitations.

Un important système arrive sur le Québec ajoute le météorologue qui précise que dans plusieurs régions «on n’est pas loin de la normale» en terme de précipitations.

«À Montréal, on est en plein dans la normale, dans d’autres régions un peu en dessous, mais ce n'est pas dramatique en terme de déficit de neige.»