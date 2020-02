La police demande l’aide du public dans l’enquête sur le meurtre de Marylène Lévesque

Le SPVQ demande l’aide du public dans le cadre de l’enquête sur le meurtre de Marylène Lévesque, notamment pour refaire les allées et venues du suspect Eustachio Gallese dans les instants précédant et suivant le meurtre.

Les enquêteurs des crimes majeurs du SPVQ invitent les gens qui auraient de l’information sur l’affaire à se présenter au poste de commandement qui a été érigé dans le stationnement du Stade Canac (Parc Victoria). Les enquêteurs s’y trouveront de 9h à 14h mercredi.

Le SPVQ déploie aujourd'hui son poste de commandement mobile pour faire progresser l'enquête sur le meurtre de Marylène Lévesque

Selon les informations dévoilées par les autorités, Gallese aurait quitté l’Hôtel Sépia à 20h43 le soir du meurtre, soit le 22 janvier.

Il s’est par la suite livré aux policiers à la Centrale Victoria à 23h35. Les enquêteurs sont toutefois à la recherche d’informations qui permettraient de connaître «avec exactitude» ses déplacements entre 16h et 17h45, puis entre 20h43 et 21h30, ainsi qu’entre 23h et 23h30.

Gallese se déplaçait dans un véhicule de marque Hyundai Santa Fe 2009, de couleur grise. Le véhicule est immatriculé N59 RFV.

Cellulaires

Les policiers du SPVQ sont également à la recherche de deux téléphones cellulaires dans cette affaire. Il s’agit d’un iPhone X rose doré, ainsi qu’un Motorola bleu indigo.

Les enquêteurs demandent à toute personne qui aurait de l’information sur l’un ou l’autre de ces aspects de l’enquête d’entrer en contact avec eux, soit au poste de commandement, ou au 418-641-AGIR (2447).