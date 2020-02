Les Communes blâment la Commission des libérations conditionnelles

Les parlementaires fédéraux ont voté unanimement en faveur d'une motion des conservateurs condamnant la décision de la Commission des libérations conditionnelles de libérer partiellement Eustachio Gallese, accusé du meurtre de Marylène Lévesque.

La motion, appuyée à 315 voix contre 0, réclame aussi que le Comité permanent de la sécurité publique et nationale tienne des audiences afin d'analyser les impacts des changements sur le processus de nomination des commissaires. Ces modifications, entrées en vigueur en 2016 et 2017, auraient eu des répercussions importantes sur la formation et l'expérience des commissaires, selon l'ancien commissaire Dave Blackburn.

«Les membres de la Commission des libérations conditionnelles, nommés par les libéraux, ont fait preuve d’un grave manque de jugement dans cette affaire et doivent en subir les conséquences», a dénoncé le député conservateur Pierre Paul-Hus par communiqué.

M. Paul-Hus est allé jusqu'à accuser le premier ministre et son gouvernement de faire «passer les droits des criminels avant les droits des victimes». «Justice doit être faite pour Marylène Lévesque, et nous devons faire en sorte que de tels crimes ignobles ne se reproduisent jamais», a-t-il ajouté.

Eustachio Gallese est accusé d'avoir tué Marylène Lévesque, une jeune travailleuse du sexe de 22 ans, à l'hôtel Sépia de Québec le 22 janvier. L'homme, qui avait été condamné à 2004 pour le meurtre de sa conjointe, se trouvait en semi-liberté et bénéficiait d'une stratégie lui permettant de rencontrer des femmes pour assouvir ses besoins sexuels.