Les électrochocs encore utilisés en santé mentale

Plus de 1500 séances d'électrochocs sont pratiquées chaque année à l'Institut en santé mentale de Montréal.

Ce traitement de dernier recours s'adresse à des patients de tous les âges atteints notamment de dépression et de schizophrénie.

«La machine, l'appareil est puissant, c'est-à-dire performant, mais en fait, la décharge elle-même est très petite», explique la Dre Valérie Tourjman.

«C'est juste la décharge nécessaire pour activer le cerveau globalement et produire ce qu'on appelle une convulsion, qui elle va être très brève. Donc, on donne seulement la décharge qui est nécessaire pour initier cette activité-là», ajoute la psychiatre.

La décharge peut, entre autres, aider des personnes en dépression à amorcer leur processus de guérison.

«Le traitement par l'électroconvulsivothérapie, les ECT, va être similaire à ce que les antidépresseurs vont faire, mais de façon plus intense, plus rapide, et il y a quelques éléments de plus», affirme la Dre Tourjman.

«Il y a aussi des neurohormones qui sont libérées et qui pourraient avoir un effet sur la réponse», précise la spécialiste.

Le traitement peut être utilisé pour les patients chez qui les médicaments n’ont pas eu l’effet escompté.