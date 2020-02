Du discours sur l’état de l’Union prononcé mardi soir par Donald Trump, c’est l’image de la leader démocrate Nancy Pelosi déchirant les pages de l’allocution dans le dos du président qui retient l’attention, mercredi.

Car s’il y avait le fond du discours, c’est la forme qui a volé la vedette. Avant même le début, Donald Trump a refusé se serrer la main tendue par Nancy Pelosi, installée comme le veut la tradition à la gauche du vice-président Mike Pence derrière la tribune du président. Mme Pelosi lui a remis la monnaie de sa pièce à la fin du discours en déchirant ostensiblement les pages de l’allocution.

Pour le chroniqueur Richard Martineau, il s’agissait d’une erreur.

«Que disait Michelle Obama dans un superbe discours? When they go low, we go high. Il ne faut pas descendre au niveau de Donald Trump», souligne-t-il.

Il admet s'être dit, en observant la scène, «ne me dis pas que les démocrates sont rendus aussi niaiseux».

«C’est quand même le président des États-Unis qui vient de prononcer un discours, ne serait-ce que pour le respect de l’institution, je trouve que Mme Pelosi est tombée bien bas en faisant ça.»

Voyez le commentaire de Richard Martineau dans la vidéo ci-dessus.