Quittez la Chine, conseille Ottawa

Le gouvernement canadien a fortement conseillé à ses ressortissants d'éviter tout voyage non essentiel et de quitter la Chine dès que possible, mercredi, en raison du nouveau coronavirus.

Ottawa avait déjà recommandé aux Canadiens d'éviter de se rendre dans la province du Hubei où se trouve la ville de Wuhan, l'épicentre de l'épidémie aujourd'hui en quarantaine. Cet avis s'étend désormais à l'ensemble du pays.

«Il pourrait devenir de plus en plus difficile de voyager à l'intérieur du pays ou d'y entrer et d'en sortir. Vous devriez envisager de quitter le pays par des moyens de transport commerciaux si votre présence en Chine n’est pas essentielle», peut-on lire sur la fiche de sécurité de la Chine.

Le fédéral a notamment rappelé que plusieurs transporteurs aériens, comme Air Canada, ont annulé leurs vols depuis ou vers la Chine au cours des dernières semaines, limitant les possibilités de voyagement pour entrer et sortir du pays. Des restrictions aux déplacements sont aussi en place, particulièrement dans la province du Hubei, si bien que les ressortissants canadiens dans cette région doivent être évacués directement pas le gouvernement.

Selon le dernier bilan fourni par les autorités chinoises, on dénombre plus de 24 000 patients atteints par le virus 2019-nCoV, qui ont fait plus de 500 morts.