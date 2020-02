Les derniers jours ont été riches en émotion chez nos voisins États-Uniens, d’une part avec le lancement des primaires démocrates et le discours très attendu de l'état de l'Union de Trump.

L'issue du procès pour destitution de Trump fera assurément les manchettes au cours des prochains jours; l'acquittement étant une porte de sortie prévisible.

Prononcé hier, le discours sur l’état de l’Union, suscitant la fierté inébranlable des républicains et provoquant la passive-agressivité démocrate exprimée par Nancy Pelosi.

«On se met dans la peau de Donald Trump qui était triomphant hier et il avait raison de l’être» croit Mario Dumont.

«Le processus de destitution finit un peu en queue de poisson dans un désintérêt général, (...) on a de la difficulté à compter les votes du caucus en Iowa ce qui montre un parti démocrate désorganisé et hier soir, son discours sur l’état de l’Union se base sur une économie qui va plutôt bien» explique l’analyste politique.

Surprise au caucus démocrate en Iowa

Le jeune candidat démocrate Pete Buttigieg, 38 ans et ouvertement gai, a créé la surprise en récoltant une bonne avance des voix du caucus démocrate en Iowa et ce, même si 72% des votes sont comptés pour l’instant.

«Tu ne peux pas prendre l’Iowa et dire que c’est représentatif de tous les États-Unis. Mais d’un autre côté, on ne peut pas dire que ça ne représente rien, parce que l’histoire nous a enseigné qu’il y a du momentum et de l’anti momentum qui se crée» croit Mario Dumont.

Chose certaine, les électeurs n’ont pas fini d’entendre parler du jeune candidat démocrate qui a remporté 27% des voix du caucus alors que les sondages lui prédisaient plutôt 16% et ce, sans compter ses idéaux à l’extrême opposé de Trump.

«Tu veux une élection contrastée? En voilà une» s’exclame l’analyste de LCN.

Ce qui aura toutefois retenu l’attention de ce caucus démocrate néanmoins est sa complète désorganisation, alors que 36 heures après le vote, le résultat officiel n’est toujours pas connu.