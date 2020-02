Une fillette mordue par un alligator à Sainte-Julie

Une fillette d’âge préscolaire aurait été mordue à un pied par un alligator au cours de la journée de samedi, à Sainte-Julie, en Montérégie.

Selon nos informations, l’incident se serait déroulé dans la résidence des propriétaires de la compagnie Repti-Zone, celle-là même qui avait vu l’un de ses alligators s’échapper et se promener en pleine rue Jarry, à Montréal, en décembre dernier.

La fillette aurait subi des blessures plutôt mineures dans les circonstances et n’aurait pas été transportée à l’hôpital.

Ce n’est que deux jours après l'incident que les policiers auraient été informés de l’attaque par une tierce personne.

«Une enquête a été ouverte de notre côté, en partenariat avec des représentants de la municipalité et de la Faune, notamment», a indiqué le sergent Jean-Luc Tremblay, porte-parole de la Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent.

Divers témoins demeurent à être rencontrés dans ce dossier. «Une fois qu’on aura recueilli tous les éléments d’enquête et qu’on aura corroboré toutes les informations, on verra s’il y aura ou non dépôt d’accusations», a indiqué le porte-parole du corps policier.

L’alligator ayant mordu l’enfant pourrait très bien être le même qui s’est enfui d’une camionnette de l’entreprise en décembre dernier dans le quartier Villeray, avant d’être récupéré quelques instants plus tard par ses propriétaires.

L’événement avait été filmé par un citoyen et avait ensuite été largement partagé sur les réseaux sociaux.