Arrêté après avoir brutalisé le chiot de son coloc

AVERTISSEMENT : les images dans la vidéo ci-dessus sont violentes et pourraient choquer

La vidéo d’un homme maltraitant un chiot dans un ascenseur secoue sa communauté et suscite la grogne de militants pour les droits des animaux, en Floride.

Pendant près de six minutes, un jeune husky de six mois nommé Ajax a subi la colère Karmi Ellaisy, se voyant projeté brutalement sur les murs, suspendu par sa laisse et frappé à de nombreuses reprises. Un petit accident du jeune animal semble avoir déclenché l’accès de violence du jeune homme de 21 ans.

Ajax est le chiot de son colocataire, selon les autorités.

Un voisin qui a vu la vidéo de l’agression a appelé la police. Karim Ellaisy a ensuite été arrêté et accusé de cruauté animale.

Même s’il avoue que la séquence vidéo est «clairement dérangeante», l’avocat du vingtenaire défend son client en affirmant qu’il n’a jamais eu de démêlé avec les forces de l’ordre.

«C’est atroce», a tout simplement avoué Kathy Beniek, travailleuse dans un refuge animalier de la région et activiste. Cette dernière compte bien mobiliser sa communauté pour mettre de la pression sur le système judiciaire de l’État.

«Nous voulons montrer au juge que nous sommes sérieux et que ça ne peut pas continuer. Plus de petites tapes sur les doigts, plus de passe-droit! Nous avons maintenant des lois, appliquons-les et donnons l’exemple. Stoppons tout ça», a déclaré Kathy Beniek.

Le chien a été retourné à son maître et serait en bonne santé, selon l’avocat de Karim Ellaisy.

Le jeune homme doit revenir en cour à la fin février.