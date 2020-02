Banquets Huguette victime d'intimidation

Après avoir reçu plusieurs plaintes à propos de la qualité des aliments, les Banquets Huguette doivent maintenant faire face à des menaces et de l'intimidation.

Depuis décembre dernier, les propriétaires et leurs cinq enfants reçoivent plusieurs appels ou messages d'attaques personnelles sur les réseaux sociaux.

«Les enfants se font intimider à l'école et se font dire que leur mère c'est une si, une ça, qu'elle a empoisonné tout le monde... Ce n’est pas normal que mes enfants vivent ça», a dit Marc, le conjoint de la propriétaire.

Des analyses du Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) révèlent que la nourriture ne serait pas la cause de l'intoxication alimentaire des clients.

Des employés ayant présenté des symptômes de gastro-entérite seraient à l’origine de l’intoxication.

«C'est un facteur humain, on ne peut pas le contrôler et être certain à 100%», a ajouté le conjoint.

Selon lui, cette histoire de malchance a pris des mesures démesurées.

Clientèle fidèle

«Moi je commande souvent chez eux et il n'est jamais rien arrivé et je vais continuer de le faire», a mentionné un client qui sortait du commerce.

L'impact véritable de ce cauchemar se fera sentir dans les prochains mois.