La Mission de l’Esprit-Saint est à nouveau dans la mire de l’émission «J.E», qui a découvert de nouveaux faits troublants sur cette communauté religieuse.

Après avoir révélé, l’automne dernier, l’existence d’écoles clandestines et de mariages à l’adolescence, «J.E» a poussé son enquête pour découvrir un côté encore plus sombre. Des enfants qui subissent de la violence physique et psychologique. Des disciples qui font face à la justice pour voies de fait sur des mineurs.

Ce sont d’ex-membres qui ont dénoncé les atrocités qu’ils ont subies pendant toute leur enfance.

«Mon père nous battait tout le temps. C'est surtout à cause de ma secte», a raconté une jeune adolescente qui a récemment fui sa famille adepte du mouvement religieux.

«J’ai été frappée à coups de bâtons de bois, de ceinture, des coups de poing au visage. J’ai même encore une cicatrice parce que mon père m’avait coupé avec un objet tranchant», a ajouté l’adolescente.

Des enfants scolarisés par la Mission

La Mission de l’Esprit-Saint compte 2500 disciples au Québec avec plusieurs branches dans Lanaudière et à Montréal.

Le gouvernement a dépêché des inspecteurs du ministère de l’Éducation dans une maison de St-Ligori, où l’émission «J.E» a démontré qu’une vingtaine d’enfants d’une communauté religieuse y étaient scolarisés.

«C’est très inquiétant, je n’aime pas ce que je viens de voir», a lancé le ministre Jean-François Roberge après avoir regardé les images captées par «J.E» lors d’une visite dans une résidence appartenant à des disciples de la Mission de l’Esprit Saint dans Lanaudière.

«On n’est pas une école clandestine!», s’est défendu l’un des responsables de la communauté, Eugène Doucet, questionné par la journaliste Marie-Christine Bergeron.

«Nous, on est seulement des parents qui se regroupent pour faire l’école à la maison. Oui, on prône le mariage jeune, mais l’enseignement en classe est laïque, on voit toutes les matières imposées par le ministère», a expliqué Eugène Doucet.

Des enfances et des vies brisées

Ces groupes, qui vénèrent Eugène Richer dit Laflèche, un ancien policier mort 1913, prônent le mariage jeune et encouragent les femmes à avoir beaucoup d’enfants.

La branche de Lavaltrie compte environ 400 disciples. Ce groupe, le plus ancien, mais aussi le plus discret, se décrit comme le moins fanatique.

Toutefois, plusieurs ex-membres ont confirmé à «J.E» avoir des séquelles de leur passage dans le groupe, qu’ils qualifient comme sectaire.

«Il y a énormément de contrôle psychologique. Ça s’exerce au quotidien. Les femmes doivent être soumises et on nous élève pour être des bonnes mères au foyer», se désole Leslie, une jeune femme qui vient de quitter le groupe de Lavaltrie.

«Mes parents me renient maintenant. Tu n’as pas idée de la souffrance que je ressens. Je déménage dans une autre ville, loin d'ici, car j'ai même peur des représailles. Je quitte pour la sécurité de ma fille», ajoute Leslie.

Une chercheuse de l'Université de Montréal, qui a fait une étude sur les violences faites aux enfants dans les mouvements aux dérives sectaires, se dit préoccupée, mais peu surprise des témoignages recueillis par «J.E».

«C'est l'environnement qui est problématique» affirme Dianne Casoni Ph.D. de l'École de criminologie. «Il y a encore un bon nombre d'enfants qui se trouvent dans une très grande vulnérabilité, avec aucune éducation. Ils sont complètement dépourvus dans le monde actuel et ce sont des torts qui durent extrêmement longtemps. On ne se remet pas facilement de ça», se désole la criminologue.

«J.E» a découvert que le groupe de Lavaltrie possède sa propre école, à même le temple religieux. L’établissement a un permis du ministère de l’Éducation depuis 2017, mais pourrait bientôt le perdre en raison du manque d’enseignants qualifiés.

Grâce aux enquêtes de «J.E», le ministère de l’Éducation a maintenant dans sa mire toutes les branches du mouvement.

Des dirigeants d’Anjou sont accusés d’outrage au tribunal, car ils refusaient de collaborer avec le ministère. Une demande d’injonction permanente pourrait les empêcher de dispenser toutes formes de services éducatifs. Il pourrait aussi faire face à des accusations pénales.