Des Québécois coincés sur le navire de croisière au Japon racontent

Deux Canadiens figurent parmi les 20 passagers d'un bateau de croisière qui ont contracté le coronavirus. Un couple de Gatineau se trouve parmi les personnes en quarantaine.

Bernard et Diane Ménard font partie des 250 Canadiens sur le navire «Diamond Princess Cruise» présentement en quarantaine à Yokohama, au Japon.

Sur le navire depuis un mois, les passagers devaient débarquer le 4 février. Les voyageurs vivent une situation difficile puisqu’ils sont confinés dans leur cabine pour 14 jours.

Ce sont des membres du personnel qui porte des masques qui font le service dans les cabines.

Il leur est également difficile d’obtenir de l’information de la part de l’équipage ou du service consulaire canadien.

«Diane a des problèmes de diabète, haute pression, cholestérol. Ses médicaments vont se terminer demain. On est confiné ici pour les prochains 13 jours, ça fait deux jours et demi qu’on essaie d’obtenir ses prescriptions, et on n’a pas de réponse», raconte M. Ménard.

Le Gatinois dit avoir parlé avec une personne du département médical de la croisière qui lui a dit que d’autres passagers avaient besoin de médicaments. Il garde espoir que les médicaments de sa femme pourraient bien arriver demain.

Le bilan de l’infection au coronavirus s'élève à 563 morts et plus de 28 000 contaminations en Chine continentale. Plus de vingt pays ont confirmé des cas d'infection.