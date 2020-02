Après seulement quelques jours à l’Assemblée nationale, le climat est déjà tempétueux au Salon bleu. Une situation exacerbée par l’annonce d’un bâillon pour l’adoption du projet de loi sur la gouvernance scolaire.

Les oppositions ont accusé le gouvernement de dévaloriser le travail parlementaire en coupant court aux études des articles du projet de loi. À l’inverse, le gouvernement a accusé les oppositions d’obstruction au travail parlementaire.

«On est en train de confondre gouvernement et parlement, dit Pierre Nantel. Un parlement, c’est pour parlementer.»

François Legault estime que les citoyens sont tannés d’attendre, mais Pierre Nantel croit plutôt que les gens sont tannés de la lourdeur de la machine gouvernementale.

«Mais quand vient le temps de parler d’un projet de loi, il est légitime de passer au travers de tous les enjeux», insiste-t-il.

Sa collègue Caroline St-Hilaire n’est pas en désaccord, mais elle soutient que le gouvernement a donné amplement de temps pour l’étude de ce projet de loi en particulier.

«La réalité, c’est que l’opposition est contre le projet de loi. Il n’y a pas d’amendements possibles, ils sont contre, dit-elle. Ça donne quoi d’en jaser pendant 18 ans?»

Pour Pierre Nantel, le gouvernement continue de travailler trop rapidement, «un peu trop à la chainsaw». Le gouvernement aurait très bien pu, dit-il, approuver la proposition de la députée libérale Marwah Rizqy de scinder le projet de loi sur la réforme scolaire afin de voter sur les éléments consensuels et poursuivre l’étude sur le reste de la pièce législative.

«Ce que je comprends, c’est qu’ils veulent en finir avec ça et passer à autre chose, indique Caroline St-Hilaire. Ils font le pari qu’on ne s’en souviendra pas de ce bâillon, comme on ne se souvient plus de celui sur les tarifs d’électricité avant les Fêtes.»

Voyez l’extrait de l’émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.