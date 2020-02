Le Salon du vélo de Montréal déménage au Stade olympique

La 18e édition du Salon du vélo de Montréal, qui regroupera plus de 300 exposants, se tiendra du 21 au 23 février au Stade olympique.

Les installations permettront aux amateurs de tester pour la première fois certains modèles de vélos sur une piste d'essai agrandie de près d'un kilomètre.

L'événement annuel est un incontournable pour les adeptes de vélo et de cyclotourisme. Il présente les dernières tendances et nouvelles destinations à découvrir sur roues ainsi que des spectacles de démonstration d’adresse et d’habileté.

Seul manufacturier québécois ayant fourni certains vélos lors des compétitions cyclistes du Tour de France, Argon 18 sera de nouveau présent à titre d'exposant.

Les visiteurs devront débourser des frais d'entrée de 15 $. Un forfait familial pour deux adultes et deux enfants est également disponible pour la somme de 32 $.