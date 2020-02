Les «grosses ballounes» de M. Legault

François Legault a pris la posture du philosophe de «l’innovation» mardi, en réponse aux reportages du «Journal» concernant un investissement douteux du gouvernement.

• À lire aussi: Flying Whales: le gouvernement caquiste a investi 30 M$ dans des dirigeables rejetés par des experts

Je parle des 30 millions $ injectés dans Flying Whale (FW), start-up française de transport par dirigeable, lesquels serviraient à atteindre des zones du Grand Nord non reliées par des routes.

L’entreprise toutefois, n’a pas de prototype... et, évidemment, aucun client.

«Il n’y a jamais rien de sûr dans l’innovation», a rétorqué le premier ministre, excédé par les questions sur le sujet. «Les Québécois doivent se réconcilier avec le risque. Une société avance en prenant des risques.»

Scepticisme

À suivre la logique de M. Legault, FW ne représenterait pas un grand risque: il a osé reprendre à son sujet la célèbre formule du Capitaine Bonhomme, «les sceptiques seront confon-du-dus»!

Pourtant, il y a de quoi être très sceptique ici. Les questions et les doutes sont sérieux et nombreux:

- Une fois déchargés de leur cargaison (parties d’éoliennes, par exemple), les dirigeables devraient être lestés de nouveau pour éviter qu’ils s’envolent vers la stratosphère. FW a dit dans le passé que de l’eau pourrait faire l’affaire. L'ennui: dans le Grand Nord, celle-ci est gelée.

- Les vents et le gel, dans le nord, pourraient grandement nuire au déplacement des baleines volantes.

- Le financement est douteux. La grande entreprise chinoise AVIC (Aviation Industry Corporation of China) a investi dans Flying Whale, mais elle a obtenu un paquet d’actions comparable à celui du Québec, mais à une fraction du prix.

- Questionné sur l’implication de la Chine, le patron de FW, Sébastien Bougon, a soutenu qu’elle était «un partenaire silencieux parfaitement passif» puisqu’elle «n’a pas les compétences aéronautiques». AVIC, pourtant, construit des avions de ligne, hélicoptères et avions militaires!

- Le gouvernement Couillard a refusé de financer FW en 2017, non convaincu par le dossier exempt de vrai plan d’affaires. Avant qu’il prenne sa décision à l’époque, Québec aurait exigé l’expulsion d’un partenaire marocain, Marita Group. Le gouvernement Legault l’ignorait.

Monorail

Non, Flying Whale est une source inépuisable de blagues faciles: éléphants blancs de M. Bougon, projet gonflé à l’hélium, etc. Même au sein du gouvernement, derrière des portes closes, on se permet de les faire, ont confié d’excellentes sources.

Cet OVRI (objet volant de risée instantanée) n’est certainement pas le bon dossier pour amener les Québécois à se réconcilier avec le risque! (Si tant est qu’ils fussent fâchés avec lui!)

La réaction des Québécois s’apparente davantage à celle de M. Legault lorsque Philippe Couillard, en novembre 2017, fit un appel de projets public pour construire quelque chose comme un monorail entre Québec et Montréal.

M. Legault se montra-t-il accueillant face à l’innovation, au risque? Non. Il parlait avec raison d’un projet «où ce n'est même pas confirmé que c'est techniquement faisable». Il demandait un «plan d'affaires» clair et dénonçait... une «grosse balloune»!

Bref, il y a risque et risque. Espérons qu’avec le nouvel Investissement Québec qu’il a annoncé récemment, M. Legault évitera le plus possible ce type de «grosses ballounes».