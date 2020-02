La communauté religieuse la Mission de l’Esprit-Saint est encore très active malgré les dénonciations de plusieurs ex-membres.

En septembre dernier, l’émission «J.E» «Au nom de la foi» révélait que ce groupe, qui prône le mariage jeune et les familles nombreuses, enseignait illégalement aux enfants.

«J.E» a découvert de nouvelles écoles. Sont-elles légales?

Des ex-membres ont contacté «J.E» et nous dévoilent un côté encore plus obscur de l’éducation sévère dans certaines familles du mouvement, allant même jusqu’à la violence physique.

«Dès notre plus jeune âge, on a commencé à se faire battre. Quand on faisait une connerie, soit mon père, soit ma mère, nous couchait sur le divan, baissait nos pantalons et nous frappait avec une ceinture ou un morceau de bois», raconte Marianne, ex-membre de la Mission de l'Esprit-Saint.

Des parents membres de la Mission de l’Esprit-Saint font face à la justice pour voies de fait et agressions armées sur des enfants.

Vous découvrirez un côté encore plus sombre de cette religion aux valeurs controversées.

