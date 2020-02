Procès Weinstein: témoignage glaçant d'une mannequin

Une mannequin et aspirante actrice a accusé Harvey Weinstein de l'avoir enfermée dans une salle de bain de chambre d'hôtel et d'avoir attrapé sa poitrine pendant qu'il se masturbait devant elle. C'est le témoignage glaçant qu'ont entendu les jurés de Manhattan, mercredi.

Lauren Young a été appelée pour témoigner contre le producteur ce mercredi, dans le cadre de son procès à New York, pour viol et agression sexuelle. Le procureur espère ainsi établir un comportement de prédateur.

À la barre, elle s'est remémorée la façon dont le producteur déchu l'a attirée dans sa suite au Montage Beverly Hills, en Californie, afin de continuer leur discussion sur ses projets de carrière, après avoir discuté au bar de l'hôtel. Harvey Weinstein aurait prétendu avoir besoin de se préparer pour une cérémonie de remise de prix cette nuit-là, mais une fois dans la suite, il aurait entraîné Lauren Young dans la salle de bain, pendant que son associée, Claudia Salinas, aurait fermé la porte.

«J'étais choquée. Je me suis mise à rire, nerveusement, de peur. Je n'ai jamais autant ri nerveusement, de peur, de toute ma vie», a-t-elle déclaré, ajoutant qu'Harvey Weinstein s'est vite déshabillé et lavé sous la douche, avant de l'approcher, nu. «Je me sentais piégée, j'étais en état de choc, et j'ai commencé à reculer. Je n'arrivais pas à y croire. J'avais juste très peur qu'il me fasse du mal», ajoute-t-elle.

Il aurait ensuite défait sa robe de dentelle blanche, dévoilant sa poitrine. «Il a commencé à se masturber en attrapant mon sein droit avec sa main gauche», dévoile-t-elle.

«Comment saurais-je si tu sais jouer?», lui aurait demandé le producteur.

«Je disais ''non, non, non'', et il discutait normalement, me disant que c'est ce que font toutes les actrices pour réussir», poursuit-elle.

Il aurait ensuite tenté de toucher son vagin, mais elle aurait pu le bloquer de ses mains, poussant le producteur à attraper son téton jusqu'à ce qu'il éjacule dans une serviette. Il serait ensuite vite sorti de la salle de bain, laissant Lauren Young, choquée, reprendre ses esprits avant de s'échapper de la suite.

Elle a aussi dû décrire le corps d'Harvey Weinstein en détail, et sa description corrobore celle faite par Jessica Mann, l'une des accusatrices du producteur déchu, qui avait décrit ses parties intimes «déformées».

Les membres du jury, quant à eux, ont dû voir des photos nues d'Harvey Weinstein.

«Son corps était poilu, il avait des grains de beautés sur son gras, et un pénis dégoûtant», a décrit Lauren Young. «On aurait dit qu'il avait été découpé et recousu, pas comme une cicatrice normale de circoncision. Quelque chose n'avait pas l'air normal. Je me rappelle m'être rendue compte que je n'avais pas vraiment vu de testicules dans ses bourses. Juste, vous savez, un pénis», a-t-elle ajouté.

Harvey Weinstein plaide non coupable de cinq accusations de viol et d'agression sexuelles. S'il est reconnu coupable, il risque la prison à perpétuité