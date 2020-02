Tempête hivernale : des fermetures d’écoles déjà annoncées

Certaines commissions scolaires annoncent déjà, en début de soirée jeudi, la fermeture de leurs écoles ce vendredi en prévision de la tempête hivernale qui touche l’ensemble de la vallée du Saint-Laurent, les rives du Golfe et l’Estrie.

C’est le cas de la commission scolaire des Appalaches, ayant des écoles en Estrie et dans Chaudière-Appalaches, qui a déjà publié un avis de fermeture pour ses écoles primaires et secondaires ainsi que leurs centres de formation professionnelle et des adultes.

En veille

De nombreuses commissions scolaires ont, pour leur part, diffusé sur leur site des avis de veille météorologique. Elles surveillent donc la situation avant de prendre une décision concernant l’ouverture ou la fermeture de leurs établissements ce vendredi 7 février.

Parmi ces commissions scolaires qui ont publié un avis, on retrouve :

Commission scolaire de Montréal

Commission scolaire des Hauts-Cantons (Estrie)

Commission scolaire des Sommets (Estrie)

Journée pédagogique

La commission scolaire de la Région-de-Sherbooke, quant à elle, avait déjà une journée pédagogique prévue à son calendrier. Elle a tout de même publié un avis annonçant la fermeture de tous les services de garde vendredi.