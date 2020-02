Une dame âgée en détresse retrouvée en pleine rue à Saguenay

Un drame a été évité de justesse dans la nuit de mercredi à jeudi alors que deux bons samaritains ont trouvé une femme de 73 ans qui était confuse, en détresse et mal vêtue, en pleine rue de Saguenay.

«On circulait sur la rue Jacques-Cartier à Chicoutimi. On revenait de l'hôpital et quand on est arrivés à la hauteur du Manoir Champlain, on a vu une dame en détresse», explique l'un d'entre eux, encore secoué par les événements.

«Elle criait à l'aide. Elle avait les bras dans les airs et d'après moi, ça faisait un petit bout de temps qu'elle était dehors, poursuit-il. Elle avait un manteau, mais il n'était pas attaché. Elle n'avait pas de tuque, pas de gants et elle était vraiment confuse.»

Le passant et son amie ont alors communiqué avec les services d'urgence avant de faire marche arrière et d'offrir à la femme en détresse de monter à bord de leur véhicule.

«Elle était devant l'entrée du Manoir Champlain, une résidence privée pour personnes âgées, précise le passant qui préfère garder l'anonymat. On s'est dit qu'elle devait habiter là. On a rentré le véhicule dans le stationnement du manoir et il y a une préposée qui est venue chercher la dame.»

Cette dernière aurait cependant refusé de sortir de la voiture, selon l’homme.

Des policiers ont dû intervenir et la dame semble avoir été transportée à l’hôpital.

La Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec confirme avoir transporté une femme de 73 ans du Manoir Champlain jusqu'à l'hôpital de Chicoutimi vers 3h15 jeudi matin.

Après avoir discuté avec des membres du personnel de la résidence, les policiers ont décidé de ne pas pousser l'enquête plus loin.

Des questions sur la sécurité

Le passant qui a trouvé la femme se demande tout de même comment elle a pu se retrouver là.

«Comment ça se fait que la dame était dehors à cette heure-là, s'interroge-t-il. La sécurité dans les résidences pour personnes âgées elle est où?»

«Je me suis dit que si on n'était pas passés par là, peut-être que la dame serait décédée aujourd'hui», ajoute celui qui lui a porté secours.

TVA Nouvelles a tenté d'obtenir les explications du directeur général du Manoir Champlain, mais celui-ci a catégoriquement refusé la demande d'entrevue.